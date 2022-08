Verónica Macías responde a Mario Bezares por bromear sobre la muerte de Paco Stanley.

Ciudad de México.- Mario Bezares fue viral tras hacer una broma sobre el día del asesinato de Paco Stanley en “El Charco de las Ranas”.

El conductor de televisión publicó un video en Instagram durante su estancia en un restaurante en el que dice: “Familia, voy al baño eh”, pero sus acompañantes se levantaron y respondieron: “No. Espérate. Vamos al baño juntos, todos”. Por último, el conductor dice: “Ni mi familia me respeta”.

Tras el enojo que provocó en Paul Stanley esta “parodia”, la que se unió a esta opinión es Verónica Macías, quien por varios años colaboró con Paco, y durante la entrevista que concedió al programa De Primera Mano, así lo externó:

Si es una broma acerca del día en que mataron a Paco Stanley, a un ser tan querido por todo México, y para mí personalmente, que yo siempre voy a vivir agradecida y queriendo mucho a Paco, pues no se vale”

Veronica manda mensaje

Asimismo, la presentadora también recalcó que Bezares debió pensar en el gran cariño y admiración que Stanley aún recibe de la gente que lo conoció tanto en el ámbito personal como profesional.

“En paz descanse Paco, y mucho le agradecemos los que lo conocimos, y los que no, porque llevó muchas alegrías y la manera en que murió pues fue muy injusta, muy triste, y que se haga una broma, pues ahí sí no me latió, de entrada, ahí la gente va a decir no me latió, bu”, expresó.

Acto seguido, Verónica aseguró que Mario siempre buscó ocupar el lugar que dejó el gran cómico y conductor.

“Se quiere hacer el chistoso, quiere rating, no creo que vuelva a ser tan popular y gracioso como lo fue al lado de Paco, ahí el que le daba la fama era Paco, cuando muere Paco, él se va a Monterrey a hacer un programa 100 por ciento copiado, quería ser el nuevo Paco Stanley”, manifestó.

Finalmente, Macías envió un contundente mensaje a su colega: “Mario, de verdad yo te quiero mucho, tú lo sabes, te respeto a ti y a tu familia, pero nunca vas a llegar a ser lo que fue Paco”