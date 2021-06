Paco de Miguel y Natalia Juárez salen de Tik Tok y entran a "La Casa de las Flores"

CIUDAD DE MÉXICO.- Es el 23 de junio la fecha electa por la plataforma de streaming Netflix para develar la película basada en la exitosa serie de Manolo Caro, "La Casa de las Flores".

Pero además de todo el talento artístico que ya conocimos durante las temporadas de la serie disponibles en Netflix, ahora se unen al equipo de producción nuevos rostros extraídos de las redes sociales, para sorpresa de los seguidores.

Son la influencer Natalia Jiménez y el tiktokero Paco de Miguel quienes han llegado a enriquecer la producción de "La Casa de las Flores", dando vida a nuevos personajes dentro de la película próxima a estrenarse.

“Estamos muy emocionados, la verdad es que desde noviembre, diciembre del año pasado estábamos muriendo por compartir la noticia con el mundo y ya queremos ver el resultado”, comentó Natalia durante una entrevista con la revista Quién.

La joven actriz adelantó que su personaje lleva por nombre "Roberta", una mujer cuya muerte desencadena la historia de "La Casa de las Flores" y que es amante de Ernesto de la Mora, durante su juventud.

“Mi personaje será Roberta, que los seguidores de la serie ubican perfecto seguramente, porque con ella se desencadena todo, estaré dándole vida y todo será muy divertido, para jóvenes y adultos”, explicó Juárez.

“Yo en cambio seré otro personaje totalmente distinto a lo que han visto de mí, seré un camarógrafo con una misión muy divertida y especial”, relató Paco de Miguel, quien aseguró estar muy agradecido con la invitación que Manolo Caro le hizo para que fuera parte de la cinta.

Natalia Juárez compartió que está muy contenta con este regreso a la actuación de la mano de un proyecto como este. “Cuando hice el casting y me dijeron que había quedado no lo podía creer, estoy muy feliz de volver a la actuación con esta serie que ha mostrado temas tan ‘nuevos’, incluyentes y que están narrados por Manolo, que sin duda es un referente”, concluyó.

Paco de Miguel sin miedo al éxito

Sobre los señalamientos que se han hecho en redes sociales, donde se señala el trabajo de Paco de Miguel como un agravio a las mujeres, el joven actor asegura no busca ofender al sexo femenino y está muy seguro que todo ha sido sacado de contexto.

“La verdad es que vivimos en una época de linchamientos y muchas veces se ven cosas donde no las hay, jamás ha sido mi intención denigrar a las mujeres o reirme de ellas, yo parodio situaciones que has vivido con tu mamá, con tu tía o tu maestra y lamentablemente siempre existe gente que descontextualiza las cosas y se invierten los papeles, a mí me juzgan por ‘atacar’ y terminan atacándome súper severamente sin saber ni siquiera quién soy en realidad, más allá de los personajes que se han popularizado”, explicó Paco durante su charla con la revista Quién.

Sobre el mismo tema, Natalia asegura que las plataformas deben utilizarse para llegar a las nuevas generaciones con un mensaje de optimismo y respetando siempre los valores propios para evitar caer en discusiones virtuales.

“Yo lo que hago es serme muy fiel a mí, a mis valores, subir contenido gracioso pero siempre desde el respeto, porque sí vivimos una época difícil, pero en lo personal puedo decirles que siempre intento mandar un mensaje positivo a todos los que ven mi contenido”.

Ambos actores además compartirán pronto un nuevo proyecto en Amazon, del que todavía no pueden dar mayores detalles, no obstante, garantizan a su público que las plataformas seguirán teniendo su contenido habitual que los ha llevado a la preferencia de los jóvenes.