Pablo Montero aconsejó a Alejandro Fernández luego de supuestamente embriagarse

Ciudad de México.- Pablo Montero aconsejó a Alejandro Fernández luego del escándalo del cantante al presentarse supuestamente en estado de ebriedad en su presentación en la Feria de León.

Debido a que Fernández ha sido fuertemente señalado por esta situación, es que ahora Montero, que también se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de presunto abuso sexual, quien aprovechó la entrevista ofrecida a Chisme No Like para aconsejar al intérprete de Como quien pierde una estrella.

No te puedes confiar de nadie porque nunca sabes cómo van a actuar las personas, hay que cuidarse mucho de la gente que rodea y más en un evento, en un concierto, en un camerino, porque son gentes que no sé ni de dónde vienen, y con las intenciones que vienen, ni lo que quieran sacar, la gente es capaz de todo con tal de sacar dinero hacen lo que sea”

comentó Pablo sobre lo que vivió Alejandro.

Sugiere que en este tipo de eventos pueden existir bebidas alteradas

De la misma manera, el protagonista de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, mencionó que en ese tipo de shows como el que brindó Alejandro, es más probable que pueda ingerir bebidas en mal estado.

“También ¿quién sabe que le dan?, luego hay gente que se acercan y compran una bebida y puede ser una bebida que no es… la correcta, puede ser adulterado, no sabes nunca, siempre te venden de todo en las ferias, de todo tipo de licores, y no sabes si es el verdadero, el original”, explicó al respecto.

Finalmente, Pablo Montero le solicitó al hijo del Charro de Huentitán tener mucha precaución con ese tema. “Hay que cuidarse también, no puedes estar tomando de lo que te den, porque igual te ponen algo y pasa algo malo, entonces hay que cuidarse hasta de eso”, sentenció.