Pablo Montero insiste en su inocencia tras ser señalado de abuso

Ciudad de México.- Pablo Montero protagonizó escándalo después de que trascendiera que fue acuso de abuso sexual en Chiapas el 20 de enero.

Aunque el artista sigue defendiéndose, lo remarcó en Ventaneando.

Como lo dije, yo soy el más interesado en que esto se aclare y sacarlo para que quede claro realmente cómo sucedieron las cosas […] La verdad que una pena que publiquen este tipo de cosas por mi madre, yo estaba con mis hijas y ella se entera de eso, fíjate el susto que le paran, y no era cierto… Era falso que a mí me estaba buscando la Interpol, que andaban con una orden de búsqueda, puras tonterías, cosas que no se deben de escribir […] la verdad hacen mucho daño a muchas personas y no es ético, entonces yo creo que deben de esperar a que uno dé su versión o realmente sacar un documento que lo avale y que realmente estén hablando con la verdad”.

Asimismo, Montero aseveró que tras esa falsa noticia, se dijeron otras cosas que tampoco eran verdad.

“De esa historia que salió se fueron inventando otra y otra, que si yo me había ido del país, puras tonterías y que también que… cosas que no son ciertas, totalmente es falso lo que sale ahí, entonces pronto vamos a hablar absolutamente de todo y aclararlo porque hacen mucho daño, no nada más a las personas que me rodean, como a mi madre, que es una señora grande, le peguen este tipo de sustos nada más porque se les hinchan y poner este tipo de publicaciones no está bien”, expusó.

A la espera

Destacando que se encontraba tranquilo en su casa y esperando la indicación para mostrar las pruebas que comprobaran su inocencia, Pablo explicó:

“Yo creo que la próxima semana, a principios de mes, no sé qué día de la semana estamos programados para salir poder aclararlo y gracias a Dios salir a hablar con la verdad y realmente qué es lo que pasó, porque se inventaron unas historias que no se debe hacer ese tipo de cosas si no tienes la información real”.

Finalmente, el intérprete puntualizó: “Son puras mentiras, la mayoría de las cosas que se dicen son falsas e inventan que una persona que era menor de edad, eso es falso y muchas cosas que se escribieron […] Obviamente que yo sé lo que soy, sé la educación que tengo, principios, y a dónde puedo llegar y eso sí me molestó mucho”.