Orlando Bloom recuerda como escapó a la muerte y la parálisis, tras sufrir lesión en columna vertebral

ESTADOS UNIDOS.- El actor recordó a través de sus publicaciones en redes sociales como fue escapar por poco de la muerte y la parálisis después de lesionarse la columna vertebral en el otoño de 1998.

Como un momento desgarrador en su vida definió el actor de "Piratas del Caribe" una caída que le "aplastó" la columna vertebral, así lo comentó en Instagram este fin de semana, compartiendo una foto tomada solo tres meses después del accidente casi fatal.

La imagen muestra a un Bloom más joven con un aparato ortopédico para la espalda mientras montaba en bicicleta. El actor yuxtapuso la toma al incluir una foto reciente de él mismo, esta vez vistiendo una camiseta de ciclista, pantalones cortos de ciclista y un casco, cabalgando por una carretera bordeada de árboles.

"Ese soy yo con mi aparato ortopédico para la espalda alrededor de 1998, aproximadamente 3 meses después de que me caí 3 pisos y me aplasté la columna vertebral, escapándome por poco de la muerte y la parálisis ...", escribió en la leyenda, y agregó: "Agradecido todos los días por mis extremidades que me permiten superar mis límites y vivir. vida en mi límite (más seguro ahora)", afirmó el actor en su perfil de Instagram.

Esta fue la imagen que compartió Orlando Bloom desde sus redes sociales recordando el accidente que sufrió en 1998.

Bloom explica su accidente

En el 2005 Orlando Bloom platicó durante una entrevista para la revista GQ los detalles de este accidente, compartió que estaba subiendo a una terraza en la azotea cuando se derrumbó la tubería de drenaje que sostenía.

"Hasta entonces, no tenía una apreciación saludable por la vida y la muerte, que no somos invencibles", recordó sobre el accidente. "Y durante cuatro días, enfrenté la idea de vivir en una silla de ruedas por el resto de mi vida. Fui a algunos lugares oscuros en mi mente. Me di cuenta de que o voy a caminar de nuevo o no".

"El médico dijo que no estaba seguro de la gravedad del daño en la médula espinal", continuó Bloom. "Recuerdo que me dijo eso, y que miraba al techo y pensaba, ¡nunca antes había mirado a los techos! Y me pregunto si voy a estar mirando a los techos por el resto de mi vida".

Una nueva visión de la vida

Aunque Bloom se recuperó milagrosamente después de pasar unas pocas semanas en el hospital, dijo que el incidente cambió su perspectiva de la vida.

"Cuando salí del hospital, comencé a divertirme de inmediato, con la abrazadera para la espalda puesta. Me tomó un par de meses darme cuenta de que esta era mi vida y no quería estropearla", recordó Bloom.

"Pero ese accidente ha informado todo en mi vida", agregó. "Hasta que estás cerca de perderlo, no te das cuenta. Solía andar en motos y conducir coches como si todo fuera una pista de carreras; era ridículo. No era porque pensara que era genial; era solo porque Me encantaba vivir al límite. Pero me he enfriado ".

Orlando disfruta su lado salvaje

Sin embargo, eso no significa que Bloom no se entregue a su lado salvaje de vez en cuando. A principios de este mes, la estrella de Carnival Row compartió varias fotografías de su aventura desnuda en un lago .

Fueron cuatro las imágenes que compartió el actor en su cuenta de Instagram donde mostraba una instantánea de Bloom de pie en el buff, mostrando un pulgar hacía arriba con su mano derecha con un emoji de melocotón editado sobre su trasero desnudo.

También publicó un video de su nado en el lago. "¡Ah, tan asombroso!" exclamó en el clip.