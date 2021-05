¿Omar Chaparro se hará cirugía para recuperar su figura?

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar Chaparro sin duda es uno de los actores con más trayectoria en el medio del espectáculo, donde ha recibido el apoyo incondicional por parte de su público.

Hace unas hora el comediante mexicano, por medio de su cuenta de Instagram publicó un video que dejó boquiabiertos a sus seguidores, después de haberlos cuestionado sobre que opinaban de las cirugías para bajar de peso.

Oigan chuladas y chulados, ¿qué opinan ustedes de las cirugías para perder peso?, me interesa saber cuéntenme”, dijo en el video.

Hasta ahora el artista no ha dado más detalles a sus fanáticos, ni el por qué se intereso sobre este tipo de operaciones que simpre busca como resultado perder peso, incluso algunos de sus admiradores han hecho llegar su preocupación, porque consideran que él no necesita ser sometido a ningun tipo de cirugía.

Hace un tiempo, Omar Chaparro dio a conocer el radical cambio que hizo con su cuerpo, al someterse a una dieta balanceada y ejercicio constantemente, todo esto porque uno de los personajes que interpretaría en aquel entonces tenía que pesar 15 kilos menos de lo que él tenía.

Aunque muchos usuarios comentan que a lo mejor necesita bajar de peso y está interesado en una operación para hacerlo, mientras que otros comentan que solamente es una broma.

Acoso por parte de sus fans

Aunque Omar Chaparro se ha distinguido por ser alguien que es cercano a sus fanáticos, en ocasiones ha vivido incómodos momentos al punto de recibir acoso sexual.

El actor reveló que en distintos proyectos o convivencias donde ha estado más de cerca con sus seguidores, ha habido algunos que incluso lo han llegado a tocar indebidamente.

“En algún evento, algún show, me han agarrado la pompi, me han agarrado por enfrente, ¡me han mordido! Una muchacha me mordió, me dejó marcados los dientes en mi pectoral" agregó el actor para 'Chisme en Vivo'.