Omar Chaparro revela ha sufrido acoso de los fans

CIUDAD DE MÉXICO.- Ser famoso ha tenido un precio muy alto para Omar Chaparro, quien a pesar de tratar de tener un buen acercamiento a los fans, algunos han llegado a incomodarlo al grado del acoso sexual.

El actor de “No Manches Frida” mencionó que, tras algunas presentaciones o convivencias con sus seguidores, ha habido algunos que le han hecho desde tocamientos indebidos hasta lesiones en el cuerpo.

“En algún evento, algún show, me han agarrado la pompi, me han agarrado por enfrente, ¡me han mordido! Una muchacha me mordió, me dejó marcados los dientes en mi pectoral, creo que hasta tengo una cicatriz”, detalló el presentador en una entrevista con el programa “Chisme en Vivo”.

A pesar de todo, explicó que él, en su posición, no podría responder con violencia a alguna de estas acciones, y trata de entender que en algunas ocasiones son muestras de la admiración que le tienen.

Yo respeto mucho a mis fans, no le iba a pegar. Pero me acuerdo que estaba esperando que me dejara de morder porque me dolió muchísimo. Pero, entendí que es su manera de decir que me admiraba ¿no?”, señaló el conductor del programa “Tu Night”.

Lo que sí, dijo que las denuncias de acoso sexual que se han hecho últimamente en la farándula son necesarias, ya que considera que es justo que existan para que se aplique un debido castigo.

Ejemplo de ello fue la acusación de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán, por lo que el actor reiteró su apoyo a la joven.

“Hay tanto enfermo sexual por ahí (…) si las personas investigan, se darán cuenta de que estás más cerca de lo que crees de un abuso sexual dentro de tu familia”.