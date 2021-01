Omar Chaparro le dedica emotivo mensaje a su hija hoy en su cumpleaños número 19

EUU.- Omar Chaparro se ha convertido en unos de los conductores y actores más reconocidos del país, pero a pesar de su apretada agenda, siempre se ha dado el tiempo de estar con su familia y sus seres queridos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, el también comediante compartió una fotografía de su hija Andrea, quien se encuentra celebrando sus 19 de años de vida.

Aprovechó esta publicación para dedicarle un mensae de amor a su hija en el que se expresó sentirse afortunado de tenerla y de lo orgullo que se siente de tener la oportunidad de se su padre.

Hace 19 años llegó @andreaxchaparro a nuestras vidas, esta lentejita de pelo chino que solo ha venido a llenarnos de alegría. Andrea a veces te miro y me quedo hipnotizado viendo tus ojos, me pregunto en qué estás pensando, te siento como una extensión de mi ser y sin embargo no logro descifrar el ADN que tienen tus sueños, sólo sé que me fascina ser testigo de tu magia, de tu arte y que es un privilegio maravilloso ser tu Padre. Abre tus alas grandes mi nena, que aquí estaré contemplando y protegiendo tu vuelo" escribió el actor.