Olivia Rodrigo y Camila Cabello tendrán actuación en los premios MTV VMA

Nueva York.- Las exitosas cantantes Olivia Rodrigo y Camila Cabello, serán las estrellas que tendrán show en los los premios MTV Music Video Awards (VMA) del presente año, que se festejarán en septiembre en la gran manzana (Nueva York).



Cabello, que ya protagonizó una sonada actuación en la edición de 2019 cantando "Señorita" junto a su pareja, Shawn Mendes, en esta ocasión interpretará su último single "Don't Go Yet".



Además de la cubano-estadounidense, también se subirá al escenario del Barclays Center de Brooklyn la filipino-estadounidense Olivia Rodrigo, una de las cantantes más populares del año en EE.UU. después de haber marcado varios récords en Spotify con su primer sencillo, "Drivers License".



Nominada a cinco VMA, entre ellos dos de los más destacados -Mejor Artista del Año y Canción del Año-, la joven de 18 años cantará su tercer single, "good 4 u".

Los nominados





Lil Nas X, Lorde y Machine Gun Kelly completan la lista de actuaciones, aunque la MTV asegura que aún quedan artistas por anunciar antes de la ceremonia, que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre.



En esta edición, en la que destaca la novedad del "género neutro" que se le ha concedido a 14 categorías, lideran las nominaciones los cantantes Justin Bieber y Megan Thee Stallion, con siete y seis respectivamente.



Bieber es el principal favorito gracias a varias colaboraciones entre las que destaca "POPSTAR", junto a DJ Khaled y Drake, mientras que Thee Stallion juega casi todas sus papeletas al provocativo tema "WAP", con Cardi B.



En el siguiente lugar, con cinco nominaciones, figuran, además de Rodrigo, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon y Lil Nas X, seguidos por 24kGoldn, Cardi B, Dua Lipa y Taylor Swift, con cuatro.



En la categoría de video del año, la más destacada, además de Bieber y Megan Thee Stallion rivalizan Doja Cat y SZA por "Kiss Me More", Ed Sheeran por "Bad Habits", Lil Nas X por "MONTERO (Call Me By Your Name)" y The Weeknd por "Save Your Tears".