Nutriólogo asegura ser víctima de bullying por parte de YosStop

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras las recientes acusaciones de Caeli, en las que declara que fue víctima de bullying cibernético por parte de YosStop durante años, se ha sumado un nuevo testimonio sobre ello.



Se trata del nutriólogo Jesús Carlos Carlos, originario de León, Guanajuato, quien se manifestó en redes sociales en contra de Yoseline “N”, a quien acusó de “hostigarlo”.



Yoseline también me hizo un video, uno completo de 10 minutos con mi voz. Y no soy nadie en redes sociales, apenas tengo 20 mil seguidores en Instagram, se burló hasta más no poder. Recortó mis audios (los audios que le mandé a un cirujano plástico de los Shore)”, escribió el nutriólogo en su cuenta personal de Twitter.