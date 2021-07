Bárbara de Regil apoya a Caeli luego de que la influencer confesara ser “víctima de ciberbullying” por parte de YosStop

CIUDAD DE MÉXICO. – Hace unos meses, YosStop compartió un video en el cual habló sobre Bárbara de Regil en el que la llamó “manipuladora” y “mentirosa”, mismo al que tituló “Lady Proteína”, pues contó que tuvo un problema con la actriz debido a la marca que representa.



“Esta persona está dándole una porquería de producto que enmascaró, que etiquetó mal y que tú no sabes que tanto daño puede hacer”, expresó Yosseline sobre la proteína “Loving it”.

En el video, Yosseline “N” también contó que Bárbara había intentado “chantajearla” para que promocionara su producto, pero insistió en que se negó a hacerlo debido a que no “haría publicidad” de una proteína así.



La opinión de Bárbara de Regil



Ahora, y luego de haberse mantenido unas semanas fuera del ojo público, Bárbara de Regil compartió su opinión sobre la situación de Caeli, influencer que hace unas horas confesó haber sufrido bullying por parte de la youtuber que se encuentra en prisión.



Wow @Caeliyt mi apoyo para ti, que te puede decir, yo también estuve en su boca (YosStop) y también la pasé muy mal. Queremos contenido positivo, amoroso, divertido, entretenido y que te enseñe algo nuevo. Y que no te siembre odio en el corazón y mente. No sigamos cuentas que fomenten el odio y el ciberbullying”, compartió De Regil.



Caeli compartió que ha sufrido “burlas” y “acoso” por parte de YosStop por años, sobre todo cuando vivió un intento de abuso sexual, señalando que, cuando habló de su caso, lo primero que hizo Yosseline “N” fue “burlarse de ella”, confesó.



Bárbara de Regil opina sobre el “contenido positivo”



Por medio de sus historias de Instagram, la influencer compartió que ha recibido múltiples críticas y comentarios negativos por parte de personas “que no la conocen”, aseguró.



Por lo que pidió “empatía” por parte del público, pues expuso el caso de “¿qué harías tú si recibieras un video donde se burlan de tu hermana o amiga?”, Bárbara pidió a sus seguidores no compartir esa clase de contenidos, “pues lastiman a las demás personas”.



“No más odio, no más ciberbullying. Si nos unimos y apoyamos podemos crecer y florecer entre nosotras, todos tenemos errores, pero el que tengas un error tú a mí no me da el derecho de ventanearlo, de juzgarte y de quererte acabar, porque yo también cometo errores, así que, que mejor que entre nosotros ayudarnos, apoyarnos y compartir cosas lindas, que las redes se conviertan en algo lindo y no en un linchamiento en donde todos tengamos miedo de hablar porque podamos terminar en la boca de todo el mundo siendo la peor persona”, compartió Bárbara de Regil.