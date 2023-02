¿Nuevo romance? Avril Lavigne cancela su compromiso y es fotografiada junto a Tyga

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Avril Lavigne ha sido duramente criticada luego de que se viralizaran unas fotografías donde aparece la canadiense abrazando a Tyga, la expareja de Kylie Jenner, mientras salían de un restaurante de Los Ángeles.

Tales imágenes impactaron a sus fans debido a que se encontraba comprometida con el cantante Mod Sun, al menos hasta hace unos días.



Luego de que estas postales salieran a la luz, gente cercana a la intérprete de "Complicated" reveló que los planes de boda que tenía con Mod Sun, así como su relación amorosa, ya son parte del pasado, pues tras varias idas y venidas ella habría tomado la decisión de separarse.



De acuerdo con "TMZ", la ahora expareja atravesaba por una fuerte crisis y aunque trataron de superarla, las cosas ya no estaban nada bien entre ellos por lo que pusieron fin a su compromiso de casi un año:

Habían tratado de hacer que las cosas funcionaran, yendo y viniendo durante los últimos meses, pero simplemente no estaba bien. No sólo pisaron el freno para casarse, ya no están juntos como pareja", publicó el sitio.