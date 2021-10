Arrestan a Tyga, ex pareja de Kylie Jenner, por caso de violencia doméstica

ESTADOS UNIDOS.- El rapero estadounidense conocido como Tyga, fue arrestado el pasado martes en California ante la sospecha de un grave delito de violencia doméstica contra su actual pareja, la influencer Camaryn Swanson.

Tomada de la red

De acuerdo con el medio CBS, el músico se entregó en el Departamento de Policía de Los Ángeles y pagó fianza por 50 mil dólares, lo que sería el equivalente a poco más de un millón de pesos mexicanos. Y aunque las autoridades no dieron más detalles sobre la presunta agresión ocurrida el lunes 11 de octubre, la influencer decidió compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram para comprobar que fue violentada por Tyga.

En la imagen aparecía Camaryn con un ojo hinchado y morado, donde escribió lo ocurrido: "Me han abusado emocional, mental y físicamente y ya no lo escondo. Cuando traté de irme, él me agredió físicamente y se negó a dejarme ir durante horas (...) Estoy tan apenada y avergonzada de tener que llegar a esto, pero tengo que defenderme", se leía en la descripción de la publicación que ya no está disponible en su perfil, pero que varias cuentas de la red social volvieron a compartir.

Según el medio, Tyga salió de la comisaría durante la tarde del martes tras haber pagado la multa, y de momento no se han reportado declaraciones de alguno de los dos, aunque la influencer colgó algunos textos en sus historias de Instagram hace unas horas para agradecer a todos aquellos que le han demostrado su amor y apoyo en esta situación.

En estas instastories que subió la influencer, dejó en claro que su intención jamás fue causar revuelo o fama ante esto, pero que TMZ publicó una falsa narrativa de la agresión y publicó una serie de sucesos que, según Swanson, no ocurrieron de tal manera.