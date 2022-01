Nueva película de "Ice Age" recuerda la importancia de la valentía y la persistencia

Nueva York.- La exitosa saga de "Ice Age", presentó una nueva película con la que recuerda que "los superpoderes no son necesarios" en la vida, y lo más importante es "la valentía y la persistencia".



En "The Ice Age Adventuras of Buck Wild" (La Edad de Hielo, Las Aventuras de Buck), el director John J. Donkin se centra en el personaje de Buck, una energética y temeraria comadreja de un solo ojo que apareció por primera vez en la tercera película de la serie, "Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs".



"Por fin, porque llevo doce años sugiriéndolo", confesó a Efe en una entrevista Simon Pegg, el actor británico que da voz a Buck desde 2009, al insistir en que siempre quiso que se hiciera una cinta de "Ice Age" centrada en su personaje.



Sus deseos se han hecho realidad con este largometraje animado, que llega a la plataforma Disney + el próximo viernes, 28 de enero, con las aventuras de Buck junto a dos zarigüeyas —Crash y Eddie— y la mofeta Zee, que unidos intentan impedir que un dinosaurio se haga con el dominio del Mundo Perdido, una enorme cueva bajo tierra.

Te puede interesar: "Cerdita" película de terror español y rural que estremece Sundance





Pegg, conocido también por su papel en la saga de "Misión Imposible", cargada de escenas de acción, asegura que el trabajo de doblaje puede ser igual de intenso que trabajar en una de esas películas: "Hay días que estás rodando una escena tranquila, sentado en una silla, y otros tirándote por un acantilado en coche si eres Tom Cruise".



Con "Ice Age", sin embargo, "estás limitado a una sola faceta de sus habilidades, que es tu voz, y tienes que darlo todo. Además, Buck es 100 % energía todo el tiempo".



A ello se unen las largas horas de grabación: "Exige mucho de ti, y además te puedes pasar cuatro horas en el estudio, siempre de pie, porque nunca me siento cuando hago los doblajes".

Te puede interesar: Nicky Jam lanza nuevo tema "Ojos Rojos"



Junto a Pegg, la estadounidense de origen puertorriqueño Justina Machado da voz a Zee, a quien Machado ve como "una figura femenina poderosa con la que siempre se puede contar", y dice a Efe que se sintió "muy afortunada de (poderla) interpretar".





La saga de "Ice Age", opinó la intérprete, ha durado dos décadas porque "habla de la familia a la que eliges, de encontrar tu manada, luchar por la igualdad y la justicia".



"Esos temas son universales, atemporales, y siempre viene bien que se nos recuerden, especialmente en la actualidad", añadió.



Pero en esta ocasión, el mensaje central, y con el que más identificada se siente Machado es el de que "no se necesitan superpoderes, simplemente valentía y persistencia".



"La gente piensa que no puede cambiar las cosas en el mundo porque '¿quien soy yo?'. Pero todos podemos hacer algo, y todos somos alguien. Creo que eso es algo que todos debemos escuchar, especialmente cuando somos jóvenes", agrega.

Te puede interesar: El hijo de Mariana Levy busca seguir su legado y actuar





Para Machado, el doblaje de "Ice Age" también era un proyecto "muy diferente" al resto de sus trabajos de actuación, que la han convertido en una popular figura de la pequeña pantalla gracias a papeles en series como "One Day at a Time", "Jane the Virgin", "Six Feet Under" y "Queen of the South".



"Definitivamente, es un músculo muy diferente el que se ejercita, cuando se usa solo la voz y no estás delante de otra persona actuando", admitió la actriz, de 49 años.

Te puede interesar: Los premios “Latin AMAs” 2022 se celebrarán el 21 de abril en Las Vegas





"Estás solo tú delante del micrófono, y hay algo liberador en ello, porque puedes hacer cualquier cosa y probar cualquier cosa, no estás encajonado", zanjó.