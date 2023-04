Novia de José Manuel Figueroa se defiende tras su trasmisión durante el funeral de Julián

Ciudad de México.- A pesar de que Maribel Guardia solicitó que el funeral de su hijo Julián Figueroa fuera lo más privado posible, al parecer alguien brindó detalles de la ceremonia a través de redes sociales.

Se trata de Marie Claire Harp, novia de José Manuel Figueroa, quien fue fuertemente criticada por dar a conocer los pormenores del funeral.

Sin embargo, Marie Claire aseguró no haber hecho nada malo al informar sobre lo que ocurría en la casa de Maribel durante ese momento.

Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa.

Marie Claire Harp se defiende de acusaciones

Cansada de las críticas, Harp retomó las redes sociales para manifestar que sus compañeros periodistas y medios de comunicación, le están imprimiendo amarillismo a su acción, misma que fue autorizada.

“Hay un poco de amarillismo en lo que comentan ciertos ‘colegas’. Y no, con la autorización de su familia salí una calle fuera de su casa, y me conecté a mi programa en vivo, que no pude llegar por la congestión de medios que había afuera”, inició su mensaje Marie Claire.

Julián Figueroa.

“A pesar de que su familia me quería habilitar un área en el jardín, preferí salirme de la casa y con todo respeto dar una pequeña crónica de lo que se me permitió hablar. No tomé fotos, ni hice video, no mostré el interior de la casa…. Y sí, tuve el privilegio de estar ahí, pero si no me lo hubiesen autorizado, no lo hubiese hecho”, agregó.

De esta forma, y sin mencionar nombres, la famosa exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy se defendió de los ataques en su contra y destacó que los comentarios sobre su enlace eran para provocar controversia, sobre todo porque la familia de Maribel autorizó su acción.