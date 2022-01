Noelia amenaza con demandar a Sabrina Sabrok por sugerirle una colaboración porno

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de días que una noticia se volvió viral en distintas redes sociales, pues Sabrina Sabrok volvió a ser el centro de atención luego de revelar que le hizo una invitación a Noelia para participar junto a ella en una colaboración porno.

Así lo mencionó en una entrevista para TVNotas, donde la argentina externó su deseo de hacer un video lésbico junto a la cantante para que cada una pueda monetizar el contenido sensual en sus respectivas cuentas de OnlyFans, plataforma en la que ambas celebridades son reconocidas por su imágenes y videos explícitos.

Lo que más llamó la atención de todos fue cuando la actriz de cine para adultos confirmó que desea trabajar junto a Noelia para hacer un clip con ella, ya que parece ser que más allá de una cuestión laboral también se relaciona con el placer.

"Me gusta el perfil de la cantante Noelia, sube bastante contenido atrevido como yo, me gusta como mujer y me fascina su cuerpo, me encantaría hacer un video erótico con ella", reveló.

Sin embargo, una nueva actualización del tema sorprendió a miles de usuarios que esperaban ver a Sabrok y Noelia en dicha colaboración, pues la intérprete de "Candela" compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que desmiente todas las declaraciones emitidas por parte de la actriz argentina.

Incluso expresó que no existe o existirá la posibilidad de que ambas trabajen juntas para algún video erótico, pero lo que más causo revuelo fue la fuerte amenaza de Noelia contra Sabrina de tomar medidas legales en caso de que vuelva a hablar de la presunta invitación hacia los medios de comunicación.

Finalmente, se le exige a esta persona no volver a hacer alusión alguna a Noelia en medios de comunicación, ya que estaría incurriendo el riesgo de recibir acciones legales por el uso indebido de su imagen y nombre sin su consentimiento", se lee en la publicación.

Como parte de su testimonio, la oficina de management de la también empresaria, se mencionó que la cantante no emitirá declaraciones ni ofrecerá entrevistas al respecto después de compartir dicho comunicado.