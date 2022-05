Nodal exhibe a Belinda pidiéndole dinero y arremete contra su exsuegra: "20 años recogiendo los frutos de su hija"

MÉXICO.- El pasado 16 de mayo la madre de Belinda causó controversia al aplaudir un comentario donde llamaban “naco” a Christian Nodal y pedían a la cantante que no volviera con él. Esta acción no pasó desapercibida, pues el sonorense también usó sus redes sociales para arremeter contra su suegra y contra la propia Belinda.

El intérprete de “Botella tras botella” publicó en Twitter una captura de pantalla donde muestra una conversación con Belinda. En ella se puede ver que la actriz le pidió dinero para acudir al dentista; después de no obtener respuesta ella le reprocha por haberle “destruido la vida” y le dice que se arrepiente de haber estado con él.

En la descripción de la imagen, Nodal da a entender que la señora Schull le quita dinero a su hija al grado de dejarla sin nada. También pide que lo dejen en paz, pues él no está exigiendo lo que le corresponde, como créditos en canciones.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabo todo"m dijo el cantante.