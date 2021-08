"No tengo palabras": Mariana Rodríguez rompe en llanto por la muerte de su mascota

MÉXICO.- Mariana Rodríguez hizo a sus seguidores de instagram testigos de su dolor, pues compartió que Pantera falleció de un paro respiratorio luego de una enfermedad que la debilitó rápidamente.

Apenas el día de ayer, Mariana comentó que se encontraba preocupada por su mascota pues la notó decaída; no quería comer ni perseguir sus juguetes. En seguida, la ahora esposa del gobernador de Nuevo León acudió al veterinario, donde le dijeron que podía tratarse de una enfermedad provocada por un parásito o de un problema hereditario, para lo cual no habría mucho que se pudiera hacer por Pantera.

Luego de que Mariana notara que su perrita respiraba pesadamente, decidió dejarla internada en la clínica del doctor Juan carlos, a quien siempre le confía sus mascotas.

“Esperemos que todo salga bien”, dijo la joven al despedirse anoche de sus seguidores con la noticia de que Pantera se encontraba en observación.

Por la mañana, Mariana estuvo en San Nicolás de los Garza rehabilitando un kinder al lado de Samuel, como parte del programa “Apadrina una escuela”. Fue en medio de estas actividades que la influencer desconcertó a sus seguidores con la noticia de que Pantera había sufrido un paro respiratorio.

En las historias se le puede ver entre lágrimas en el momento en el que fue a darle el adiós a la perrita. Cabe recordar que Pantera fue rescatada por Mariana en los inicios de la campaña de Samuel García como parte del apoyo a los albergues caninos que prometió el entonces candidato.

Ya más tranquila, Mariana habló más de la situación en sus últimas historias, mencionó que le harán una autopsia a Pantera para descubrir qué fue lo que causó el paro respiratorio, ya que si se trata de un parásito o un virus sus otros cinco perros podrían estar en peligro.

La influencer comentó que se quedó con el collar de Pantera para recordarla y que el cuerpo de la perrita será cremado. También aseguró que, en estos momentos de dolor, decide recordar a la querida mascota por todo lo bueno que trajo a su vida y a la de su esposo. Hace unas horas escribió un emotivo mensaje junto a la que fue su última foto con pantera:

"Eres el mejor recuerdo que tengo de esta campaña. Para siempre en mi corazón mi negrita hermosa", escribió Mariana.

Así mismo, compartió un video donde recopila algunos recuerdos de la perrita con la emotiva canción "You'll be in my heart", de Phill Collins. "Por siempre en mi corazón", escribió al pie de la publicación.