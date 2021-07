AMLO aprueba que Mariana Rodríguez apoyara la campaña de su esposo Samuel García

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó de "politiquería" la sanción que determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por haber recibido "aportaciones en especie" por parte de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, durante las pasadas campañas electorales.

Deben de participar como todos, sin límites, es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, es otra cosa. Yo veo más esto 'politiquero', porque ni siquiera diría político, la política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando, por eso hay que renovar el INE y el Tribunal para que haya seriedad”, destacó.

Es importante explicar que durante la sesión de este jueves, el Consejo General de INE aprobó una multa contra Movimiento Ciudadano y el gobernador electo Samuel García por haber recibido "aportaciones indebidas en especie", por las publicaciones que la esposa del hoy gobernador realizó en redes sociales durante la campaña previas a las elecciones del 6 de junio, dicha sanción es de 55.4 millones de pesos para el partido y de casi 500 mil pesos para García Sepúlveda.

El INE alegó que la influencer aportó a la campaña por el gobierno de Nuevo León 45 fotografías y mil 300 historias publicadas en sus perfiles de redes sociales que no fueron reportadas en los informes de gastos. Para la autoridad electoral, las publicaciones deben ser consideradas con un costo total de 27.8 millones de pesos: 1.8 millones por las fotos y 26 millones por las historias, ya que ella está dada de alta con actividad empresarial.

Por lo anterior López Obrador criticó el proceder que en los últimos meses han tenido el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los que acusó de no ser demócratas y dijo que no confía en las decisiones que toman.

Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE y en el Tribunal, desde que cancelaron las candidaturas, no por ser candidatos o precandidatos de Morena de Guerrero y Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos”, señaló.