"¡No sé quién es!": Confunden a Tom Holland y a Zendaya con Harry Potter y Dua Lipa

ESTADOS UNIDOS.- El presente lunes 29 de noviembre se celebró la gala del Balón de Oro 2021, en el que cientos de famosos asistieron, la mayoría de ellos atletas, aunque también asistieron algunos actores y actrices.

Entre ellos destacó la presencia de Zendaya y Tom Holland, una de las parejas que más ha llamado la atención en los últimos meses. Y es que los jóvenes famosos obtuvieron gran reconocimiento en sus últimas producciones, por su parte Holland con "Spider-Man", mientras que Zendaya destaca por sus diversos proyectos, siendo el más famoso "Euphoria".

Mientras la pareja se encontraba en París en la ceremonia del Balón de Oro 2021, un divertido suceso les ocurrió cuando los periodistas no los reconocieron y creyeron que se trataba de otras celebridades, las cuales están muy lejos de ser ellos.

Como es conocido, dicha gala se realiza en honor a diferentes atletas, sobre todo para el mundo del futbol, por lo que la presencia de Zendaya y Tom Holland fue algo que no todos esperaban, y una vez que estaban presentes en la alfombra roja, la prensa los confundió con el intérprete de Harry Potter y Dua Lipa.

Fue a través de un video que se hizo viral en redes sociales que los internautas pudieron ser testigos del momento tan gracioso que protagonizaron las estrellas de Hollywood. Lo mejor, para algunos, es que la confusión se vio en vivo desde la transmisión de ESPN en Latinoamérica.

El periodista Christian Martin expresa que se acerca una mujer desconocida, para luego preguntar si se trataba de Dua Lipa, pues no reconocía quién era la persona. Al instante, sus compañeros comenzaron a mencionar datos erróneos de la actriz.

Ella saluda… Dua Lipa, no sé quién es. Es cantante inglesa… sí, cantante (…) Zendaya, actriz me dicen, actriz muy conocida de la empresa (…) Tom Holland, es el novio de Zendaya”, comentaron en la transmisión.

Y esto no terminó ahí, pues una vez que se acerca Tom Holland a la prensa, Martin dice que no tiene idea de quién se trata, pero que tenía cara Harry Potter, por lo que asumió que también se trataba de otro actor.

“Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter, no sé quién es… no sé quién es. Pero no sé quién es, ¿quién es? Te juro que no sé quién es (…) ahí pusieron la música de Harry Potter”, dice el periodista.