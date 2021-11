“No me rajo” el nuevo corrido dedicado al Canelo

Tijuana BC.- Luego de su campeonato el pasado 6 de noviembre, Saúl “Canelo” Álvarez vuelve a estar en la mira, no solo para el mundo del deporte, sino para la música, ahora el jalisciense cuenta con su corrido “No me rajo”.

El cantante, rapero y compositor mexicano Hadrian escribió el tema en el que rinde homenaje al pugilista, el cual viene acompañado por un videoclip oficial que se encuentra en YouTube.

El tema del corrido del Canelo “No me rajo” es un tema hecho en forma de tributo a uno de los más grandes boxeadores de la historia y el mejor de esta época... Yo quise hacer énfasis mucho en la vida que lleva en la parte humana, en la parte humilde de esta persona y dándole su respectivo mérito como el gran boxeador que es”

Destacó Hadrián en un comunicado.

Corrido conceptual

La rola es un tema conceptual debido a que se hizo el corrido con instrumentos de mariachi, haciendo énfasis al origen del deportista.

Hadrian es un rapero mexicano con una fuerte presencia en las redes sociales, cuenta con tres álbumes discográficos y tiene una mención por ser el primer mexicano en ganar la batalla internacional de estilo libre de Red Bull "Batalla de los Gallos" en 2008.