Basek bicampeón de Red Bull Chile 2021

Madrid, ESP .- El jurado de FMS Basek recibió la medalla de Red Bull Batalla de los Gallos Chile 2021 tras vencer a Jokker en el cypher, será el representante del país austral en la próxima Dinal Internacional que tendrá lugar en Santiago a finales de año.



Basek, alias competitivo de Francisco Mateluna, entró en la historia del 'freestyle' chileno al proclamarse campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 13 años después de haberlo conseguido por primera vez en 2008.



Así, Basek será el encargado de representar a su país en la próxima Final Internacional que se celebrará en Santiago (Chile). Para la cita mundialista ya están clasificados Rapder y Aczino, primero y tercero de 2020 respectivamente, el español Skone, en condición de subcampeón, el campeón uruguayo Hammer, el mexicano Skiper y el costarricense P8.



Con su triunfo, Basek se convirtió en el segundo bicampeón chileno de la historia de la competición, emulando el éxito de Pepe Grillo. No obstante, la hazaña del mítico improvisador (34 años) es única: los 13 años de diferencia entre su primer título (2008) y el segundo (2021) suponen el mayor registro hasta la fecha, superando el récord de 8 años del argentino Tata (2012-2020) del curso pasado.

Venció a Jokker en una vibrante final





Además, Basek se suma al español Arkano como el único gallo de la historia capaz de alzarse campeón nacional antes y después del famoso "parón" de Red Bull en el que la empresa energética puso un paréntesis a la organización de las competiciones de rap improvisado.



Basek (2008 y 2021) vuelve así a escribir su nombre en la lista de campeones chilenos junto a las ilustres firmas de Insano (2006), Esnou (2007), Cristofebril (2012), Stigma (2013), Kaiser (2014), Tom Crowley (2015), Drose (2016), Pepe Grillo (2017 y 2018), Teorema (2019) y Acertijo (2020).



Hasta terminar conquistando el título, Basek se consolidó como el gallo más constante, inspirado y brillante de la noche. Superó a Askel en octavos de final, se impuso a El Menor en la ronda cuartos, decantó a su favor la igualada batalla ante el mítico JNO tras una réplica en semifinales y venció a Jokker en una vibrante final.



"Fue un proceso tremendamente difícil. Tuve un año complicado, ya que no me dedico solo a improvisar, y cuando me clasifiqué me 'reventé' a entrenar como cuando era crío. Para dar un buen nivel, por respeto a mis compañeros", declaró el campeón tras el evento.

El triunfo de Basek es la reivindicación de la "vieja escuela" y la demostración de la vigencia e influencia que los estilos más clásicos tienen todavía a día de hoy sobre la escena. Con su forma de entender el 'freestyle' y su actitud, Basek hizo honor al "país más rapero del mundo", tal como se conoce a Chile por su enorme arraigo con la cultura hip-hop.



"Si la Final Internacional va a ser en Chile, lo más justo es que nos represente la escuela de todos", añadió Rodamiento, que volvió a completar un fantástico papel y se hizo con el tercer puesto al derrotar a otra leyenda como JNO en la pelea por el bronce.



Por su parte, Jokker volvió a quedarse a las puertas en una final, como ya le ocurrió en el 2019 cuando perdió ante Teorema.



Stigma no pudo superar a JNO en la réplica de cuartos de final y Acertijo, hasta entonces campeón y uno de los principales aspirantes a revalidar el título, cayó en primera ronda, precisamente, frente a Jokker. No obstante, el improvisador de Concepción protagonizó un emotivo momento al despojarse de la medalla de campeón y entregársela a Basek como nuevo dueño ante el aplauso de sus compañeros, todavía sobre el mismo 'cypher' de Red Bull.