¡No hay divorcio! Arath de la Torre y Susy Lu niegan estar separándose.

Ciudad de México.- Los rumores apuntaban a una posible separación entre el matrimonio conformado por Arath de la Torre y Susy Lu, sin embargo, en los últimos días se les vio juntos. Las especulaciones surgieron cuando supuestamente se le vio al actor intentando flechar a su ex Andrea Rodríguez y pareja actual de su compañero Julio Alegría.

Sin embargo, Susy salió a defender a su esposo ante Ventaneando y asegurar todo estaba viento en pompa. “Todo bien, con mi esposo todo bien, no, no tengo nada qué opinar […] No, no estamos separados, tenemos 16 años juntos y estamos muy contentos”, dijo la sonorense.

Por su parte, Arath también quiso reafirmar su amor por la actriz.“Mira, no puedo decir nada, mi mujer y yo tenemos una comunicación entrañable, todos los días nos sentamos en la noche a contarnos nuestros días hasta las 11 o 12 de la noche, y yo creo que eso es algo muy fundamental, contarnos todo, siempre”, aclaró el artista.

A inicios del año, salieron a la luz unos mensajes donde se veía involucrado a De la torre y ñe proponía una relación a su colega pese a tener 3 hijos junto a Susy pero el famoso siempre lo negó.