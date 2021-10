“No estén fregando”: Daniel Bisogno arremete contra quienes critican a Eugenio Derbez y su estatua de Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Eugenio Derbez fuera criticado severamente enredes sociales porque el Gobierno de Guerrero le realizó un homenaje inaugurando una glorieta que lleva su nombre, además de una estatua de su figura, Daniel Bisogno arremetió contra los “haters”.

Hace día, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, se inauguró la glorieta Eugenio Derbez, donde permanece una estatua del comediante y una placa de agradecimiento por el Estado de Guerrero, por su aportación a la difusión de Acapulco hacia el mundo.

También te puede interesar: Eugenio Derbez quiere mostrar que México no es solo narcotraficantes.

Pero no todos quedaron conformes con la decisión del Gobierno de Guerrero y se fueron en contra del intérprete de “Ludovico P. Luche”, ya que el actor ni siquiera es oriundo del puerto y reside en Los Ángeles, California, así que no creen que haya aportado mucho a la comunidad acapulqueña.

Daniel Bisogno enfureció por la actitud de los internautas y los acapulqueños, y opinó al respecto durante la emisión del lunes pasado, en “Ventaneando”.

No tiene por qué dar explicaciones, la verdad. Si deciden poner una estatua ahí, es por algo, y punto. Ah, no estén fregando... ningún chile les embona”, expresó el conductor.



Alessandra Rosaldo defiende a su marido

La colocación de la estatua de Eugenio Derbez en Acapulco fue repudiada y vandalizada por algunos pobladores, situación que no le pareció a Alessandra Rosaldo, quien defendió a su esposo y opinó al respecto.

“Eugenio jamás, ni sabía. Él no pidió ni una estatua ni se lo imaginaba ni mucho menos. Si me da tristeza. Eugenio no ha hecho más que difundir y promover, y hablar bonito de Acapulco, desde siempre”, dijo.

La cantante destacó que hace algunos años, el padre de su hija Aitana, fue imagen del puerto hace varios años y la película “No Se Aceptan Devoluciones”, que es la película mexicana más taquillera del mundo fue filmada ahí.

Agregó que en una ocasión, Derbez donó sus ganancias de un fin de semana para Acapulco, dinero que sirvió para reconstruir escuelas, además, donó más de un millón de dólares.

“Está filmando una serie que se llama ‘Acapulco’ y aunque no fue filmada en Acapulco, sí fue filmada en México y en Puerto Vallarta, y habla de Acapulco, y de esos tiempos maravillosos del puerto de Acapulco, entonces, claro que nos da tristeza”, externó.

La vocalista de Sentidos Opuestos resaltó que a Eugenio Derbez es al que le da más tristeza de que se digan muchas cosas de él y que en vez de festejar los logros, se le quiera ver siempre lo negativo a las cosas.

Comentario a partir del minuto 42:15