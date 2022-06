Niurka revela que Ninel Conde se niega a colaborar con ella: "no le gusta mi vulgaridad"

MÉXICO.- Tras convertirse en la sexta eliminada de La casa de los famosos, Niurka ofreció una conferencia de prensa en la que habló de su paso por el programa y de sus siguientes pasos profesionales. La vedette fue cuestionada sobre una posible colaboración con Ninel Conde y reveló que, aunque está interesada en trabajar con Ninel, ella la rechaza porque la considera “demasiado vulgar”.

Cabe recordar que, en su paso por el reality, la vedette imitó la forma de bailar de Ninel y criticó sus movimientos en el escenario describiéndolos como “cachondadas”. También aseguró que Ninel no es una gran cantante ni una gran actriz y que solo sobrevive en el mundo del espectáculo por ser una figura mediática.

A pesar de todo esto, la cubana se dijo interesada en colaborar con Ninel y afirmó que juntas podrían dar un show que sea de interés para muchos de sus fans. Sin embargo, la actriz se niega a relacionarse laboralmente con la vedette.

Ella no quiere, mi amor, porque es brutita. Si ella supiera cómo el público nos quiere vernos juntas y cuánto ganaríamos juntas ‘bisneando’ con eso, ella se pusiera las pilas”, estalló Niurka.

Sobre el precio que cobrarían por un show, la cubana no quiso revelar mucho, pues no sabe cuánto cobra Ninel por sus presentaciones. “Yo no le he puesto precio, yo pongo el mío… puede ser que ella sea más cara, pero pasa desapercibida… nunca ha querido, lo han intentado varios productores, nos han querido juntar en varias ocasiones, no sé por qué. No le gusta a ella mi vulgaridad”, dijo.

Ya tiene ideas para un show

Finalmente, Niurka sugirió que les escribieran una canción a ambas en la que se jugara con los roles de amigas y enemigas, pues piensa que esto podría despertar el morbo del público y atraerlos al show.

“De esas canciones que se usan mucho que dicen ‘te odio, pero te quiero’, y por delante ‘mi amor’ y cuando gira la espalda la apuñala. Escribir una canción específicamente para nosotros tirándonos mierd* y halagándonos”, concluyó.