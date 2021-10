Niurka asegura que Lyn May no es una vedette y la llama fea porque “se le da la gana”

CIUDAD DE MÉXICO.-La relación de Niurka Marcos y Lyn May es una muy polémica, ahora la vedette responde llamándola fea.

Durante una entrevista para “De Primera Mano” la actriz y bailarina se le cuestionó sobre su opinión de Lyn May.

Niurka aclaró que cuando la prensa le pregunta, ella contesta su punto de vista, pero que no está peleada con nadie, sin embargo, menciona que cada vez que Lyn May tiene algún proyecto, hace mención de ella.

"Lyn May es fea"

“Si ella quiere que yo le ayude a subir su raiting y hacer su promoción, yo la ayudo, ya la ayudé, le dije ¡fea! ¿Qué más ayuda que decirle con premeditación, ventaja, mal de fondo y veneno?”, comentó la cubana.

Al preguntarle su opinión sobre si Lyn May es o no una vedette, Niurka menciona que no lo es, pues en su etapa se les llamaron “ficheras”, mientras que en su etapa eran “vedettes”.