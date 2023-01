Niurka Marcos tiene enfrentamiento con Maryfer Centeno en programa en  vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos es una de las figuras del espectáculo con mayor popularidad pero también de las más polémicas, debido a que constantemente sus declaraciones dan mucho de que hablar.

En esta ocasión no fue la excepción debido a que la vedette estuvo de invitada en el programa ‘Se tenía que decir’ donde Maryfer Centeno se encontraba presente y reveló que se encontraba haciendo un estudio sobre el ‘hate’.

Fue entonces que Niurka la interrumpió y le recordó que en alguna ocasión ella había hecho algun comentario de “hate”, porque en el pasado la grafóloga describió la relación que la actriz tuvo con Juan Vidal era “sobreactuada”.

Mientras que Maryfer se estaba defendiendo y brindando sus razones donde explicaba que ella no tenía la culpa de que Juan Vidal “no fuera confiable”, por su parte Niurka la señaló de “maleducada” por no dejarla hablar cuando ella al final es la invitada.

Tú eres mal educada, porque no estás dejando hablar al invitado, tú interrumpiste mi conversación, la invitada soy yo y no tú, enterate que yo no he terminado la idea” comentó Niurka.