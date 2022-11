Niurka revela que tiene ''pendiente'' con Juan Vidal

Ciudad de México.- Niurka Marcos no quiere saber nada de Juan Vidal, con quien tuvo una relación de 5 meses.

Después de que la cubana lo tachara de ser un hombre narcisista, el dominicado solo mencionó que un viaje había causado el conflicto entre ellos.

En su reciente encuentro con la prensa, la artista aprovechó para mandar una advertencia a su ex pareja.

El pendiente de Niurka

Durante su más reciente encuentro con la prensa en México, la vedette aprovechó el momento para mandarle una fuerte advertencia a su expareja.

“Yo no guardo rencor, pero sí no me gusta quedarme con ningún pendiente, y ahí hay un pendiente… un put#$% en la jeta, porque me quedé con ganas, con eso es suficiente”, declaró.

Ante la pregunta sobre si fue violentada físicamente por Vidal durante su romance, Niurka respondió: “No, no, esa cosa los hombres no lo hacen conmigo porque yo doy duro, yo peleo como macho”.

Su siguiente pareja

Por último, la artista le solicitó a los reporteros no volver a escuchar el nombre de su exnovio, asegurando que en este momento ya está pensando en su siguiente pareja.

“No voy a ustedes a hacerles alguna grosería, estoy hablando con ustedes porque se merecen todo mi respeto, pero ya no voy a hablar de Juan Vidal. Yo conté mi historia como yo lo dije, de pi a pa. Ahora vamos a hablar bien del que sigue y después vamos a hablar mal del que sigue”, manifestó.