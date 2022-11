Niurka Marcos celebró sus 55 años 

CIUDAD DE MÉXICO- Niurka Marcos es una de las figuras más polémicas del medio del espectáculo, a lo largo de su carrera se ha caracterizado por siempre brindar la opinión de chismes de otros artistas.

El pasado 25 de noviembre la vedette se encontraba celebrando sus 55 años y ha sabido conservar una de las figuras más envidiables del medio del espectáculo con un abdomen totalmente plano.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías de collage que le hicieron sus fanáticos, donde en la mayoría aparece con poca ropa acompañado de algunos mensajes.

Niurka aprovechó para enviar un mensaje en el que reveló estar muy agradecida por todo el cariño que ha recibido por parte de sus seres queridos pero tambien de sus fieles de seguidores.

gracias A estos 55 años que sólo yo menciono pero que están rebosante de felicidad por tanto amor que recibo de todos ustedes” se puede leer en la publicación.

También la vedette compartió una serie de fotografías a lado de su hijo Emilio Marcos quien al parecer la invitó a cenar en un lujoso restaurante, donde se le vio soplando la vela del pastel.

Sus fanáticos hicieron llegar sus buenos deseos y muestras de cariño en la publicación: “Feliz cumple Niurka”, “tan bella, empoderada y talentosa”, “no dejes que nadie te detenga”, “feliz cumpleaños larga vida”, son algunos de los que se pueden leer.

Niurka Marcos aun sigue enamorada de Juan Vidal

Por medio de un live en una cuenta de fans de instagram llamada: Imperiobbnius donde Niurka estuvo dejando unos puntos en claro sobre su ruptura con Juan Vidal y también aseguró que aún sigue enamorada de él.



"Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue”, comentó Niurka.