Niurka Marcos: explota por crisis cubana y defiende a Juan Osorio por su noviazgo

Ciudad de México.- Niurka Marcos aprovechó su encuentro con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México para opinar sobre la situación que se vive en Cuba ante las demandas de sus ciudadanos por alimentos y medicinas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El pueblo cubano ya ahorita se tiró para las calles porque ahorita hay hambre, todos en el mundo tienen un poquito de derecho a intervenir ante un país que está prácticamente secuestrado, allá nadie tiene derecho de nada, allá todo es derecho del estado, allá te tiras un ped$ y el olor pertenece al estado

Expresó la cubana.

Posteriormente, la actriz contuvo el llanto al pensar en sus consanguíneos que se encuentran en su país natal. “Por supuesto tengo casi a toda mi familia allá, pero ya llegó un momento en que ya esa tolerancia… porque no queremos que se nos jod* nuestra familia ni nuestros amigos, ni nuestra gente”.

Claro que hay mucho miedo

De la misma manera, la ex de Juan Osorio dijo estar consciente de la repercusión de sus declaraciones contra el gobierno cubano. “Claro que hay mucho miedo, y crees que después de yo dar estas declaraciones voy a poder regresar, el problema es que yo deje de ir porque cada vez que iba me angustiaba todo lo que veía y no podía tolerar… la tristeza en los ojos de la gente”.

Por otra parte, la vedette de 53 años defendió a capa y espada al padre de su hijo Emilio, manifestando que es libre de tener una relación con la persona que desee.

“Déjenlo cog*& en paz, ni que fuera la primera vez que un cabr$% de 60 años se cog* a una niña de 28 o 29 años. Juan en mis tiempos me llevaba 11 años, yo tenía 27 y el 38, pero ahorita mira que le tocó gozar más rico todavía”, concluyó.