Juan Osorio: no descarta volver a ser padre tras iniciar romance con Eva Daniela

Ciudad de México.- El productor Juan Osorio sigue disfrutando de su romance con Eva Daniela y no descarta volver a convertirse en padre, a pesar de que su relación ha provocado gran controversia por la diferencia de edades entre ambos.

“Estoy muy contento y la verdad es que, hasta el día de hoy, porque la relación de Dany y mía es solo por hoy, yo no tengo por qué fantasear ni hacerme muchas ilusiones, Dios quiera que cada día se sume […] y hasta este momento está funcionando”, dijo Osorio a los reporteros tras su salida de Televisa San Ángel.

Al ser cuestionado sobre si no sintió celos por el beso que su hijo Emilio le dio a su novia como parte de las escenas de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, Juan replicó: “Nooo, ¿cómo crees?, para nada, lo que tenga que pasar va a pasar y Emilio es mi hijo y sabe perfectamente cómo debe de comportarse”.

A la pregunta directa sobre si le gustaría tener otro hijo, el productor de 64 años confesó:

la verdad sí, sí me gustaría, yo no tengo… no me he operado, entonces no tengo ningún problema, sí podría ser