Emilio Osorio opina sobre el noviazgo de su padre con una joven de 26 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Osorio, hijo del producto Juan Osorio, rompió el silencio sobre el noviazgo que su padre sostiene con una joven de 26 años.

El actor de “¿Qué le pasa a mi familia?”, se pronunció por primera vez de la relación que sostiene su papá con una actriz que es casi 40 años menor de él, algo que ha levantado polémica en los últimos meses.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En una entrevista para Fórmula Espectacular, Emilio no quiso oponerse a esta relación, y aseguró que le da el visto bueno mientras vea que su padre es feliz.

Lo principal es que no me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a él, ¿yo qué? Obviamente le doy el visto bueno”.

Esto último lo reflexionó luego de recordar que el año pasado, Juan Osorio estuvo al borde de la muerte al contraer Covid-19.

“Hace un año y medio estábamos en hospitales, se enteró la gente, tuvo una crisis muy fuerte en cuanto salud, casi se nos va y bendito sea Dios gracias a que trabajamos muy duro y que tuvimos esperanza, sobrevivió al COVID, entonces verlo ahorita feliz, despertándose para hacer ejercicio y del tingo al tango me hace un hijo muy orgulloso y muy feliz”, expresó el actor y músico.

NO QUIERE QUE JUAN OSORIO VUELVA CON NIURKA

Emilio, quien también es hijo de la actriz cubana Niurka Marcos, aseguró que no quiere ver a sus padres de nuevo juntos, pues piensa que la convivencia es mejor desde que están divorciados.

“Yo justo no estaba entusiasmado por eso. No, ¿para qué quieres? Si separados son un rollo, juntos no sé. Doy gracias Dios que el tiempo que estuvieron juntos yo no tenía consciencia”.

Finalmente, el joven adelantó que pondrá una pausa en su carrera actoral para estudiar música en España.

“Los dos están felices y ahora que terminó la telenovela voy a aprovechar para ir a visitar a mi madre y lo que se viene es que terminando el proyecto es que me voy a ir a estudiar música a España. Como haré eso, lo que necesito es que mis papás estén tranquilos y felices”.