Emilio Osorio revela la razón por la que fue hospitalizado

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de haber sido hospitalizado durante dos días, Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio y Niurka, reveló a los medios la razón que lo llevó a buscar ayuda médica de urgencia, pues anteriormente, el joven había dado a conocer que había salido del hospital.



En entrevista con Televisa Espectáculos, Emilio confesó que todo empezó con un dolor abdominal severo que lo llevó a atenderse urgentemente.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Me empezó a dar un dolor muy fuerte en el estómago, me inyectaron para quitármelo, no se me quitó, y entonces decidimos ir al hospital. Por medio de intravenosa y de estudios de sangre y de mantenerme con muchos antibióticos, pudimos salir del problema”, contó el joven.



El hijo de Niurka duró dos días internado y tras varios estudios y medicamentos, Emilio logró recuperarse y volver al trabajo.



Niurka estuvo al pendiente de su hijo



Emilio aseguró que en todo momento estuvo acompañado por su familia, además confesó que su mamá, Niurka Marcos, estuvo muy preocupada, al grado de llorar al verlo internado.



“Mi mamá estuvo llorando porque nunca me había visto con intravenosa, entonces me vio y se sorprendió. También estuvo mi papá, mi hermana que me cuida como si fuera un chamaco suyo, mis sobrinos, mi pareja, la verdad es que estuve muy bien cuidado”, comentó el joven.

Tranquilidad, ya todo está bien. No voy a entrar en detalle, sólo quiero subir esto para recordarme que mi salud siempre va primero y que las únicas personas que siempre están, son tu familia, con la que naciste y la que se volvió. Les mando mucho amor.Gracias pa y ma.@osoriojua pic.twitter.com/JSQc5nxZY2 — ����Emilio.O.Marcos ���� (@mailomarcos) June 10, 2021



Al sentirse mejor, el joven regresó a las grabaciones de la telenovela en la que está participando, la cual es “¿Qué le pasa a mi familia?”. Para concluir el joven agradeció al público por su apoyo y sus mensajes deseándole buena salud.



Por su parte, su padre, el productor Juan Osorio, contó lo angustiado que se sintió por el momento que vivió su hijo: “No fue nada fácil, esas circunstancias de repente te bloquean, pero gracias a Dios ya está superado y con Eva Daniela que ha sido muy importante en estos días y creo que es para mucho tiempo de mi vida. Estoy convencido de que así va a ser”, aseguró el productor mexicano.