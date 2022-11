Niurka Marcos explota contra Juan Vidal

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos sin duda es una de las figuras del espectáculo más controversiales y desde su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’ mantuvo una relación con el actor Juan Vidal.

Sin embargo hace unos días la actriz ante los medios de comunicación reveló ante las cámaras que había terminado con Vidal debido a que su actitud era muy “narcisista” y que sólo le importaba su apariencia.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la vedette explotó y dejó en claro que el actor también se encargó de hacer la relación “pública”, quien se encargó de grabar cada momento “importante” del noviazgo

Además Niurka reveló que el actor lo que ha buscado es que se haga pública la “mentira” y quería que evitara que saliera la “verdad” que al final la actriz decidió dar a conocer la verdadera razón.

Y otro detalle si estás encaprichado en hacer creer que la gente que estoy enojada porque te fuiste a Santa Domingo, y que nos separa la distancia, no es cierto porque tu mantuviste en toda la relación la distancia, todo el tiempo la pusiste en pausa” comentó Niurka.

La vedette dejó en claro que ella tenía comprado los boletos para poder visitarlo pero al final canceló debido a la actitud que había mantenido el actor donde quería aparentar que todo estaba “bien”.

Niurka reveló que Juan Vidal lo que quería es que ella se “callara” y si él no puede decir “nada” porque la vedette se encargó de tratarlo muy bien durante toda la relación y dejó en claro que no habrá reconciliación, además reconoció su problema con el alcohol.

Niurka Marcos revela motivo de su enojo Cynthia Klitbo

En su momento Cynthia le mando un mensaje a Marcos para decirle que Vidal podía lastimarla, luego de que Klitbo denunciara violencia psicológica por parte de Juan, por lo que sugieron diferencias entre las artistas.



"Si yo hubiera sido Cynthia, como yo la conozco, ella dijo que no me conoce y mis bebenius (fans) me tiraron para allá arriba la novela que hicimos juntas, o sea, eso fue una arrogancia muy fuera de lugar, aparte de que cuando trabajamos yo era la mujer del productor, era co-protagónica, y ella era la antagónica, era mi subordinada la pendej*” comentó la vedette.