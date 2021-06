Ninel Conde y Larry Ramos ¿Tuvieron boda falsa?

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguna, la mexicana Ninel Conde ha sido una de las celebridades más bellas, pero que más controversia ha generado en los últimos meses. Se ha hablado desde su conflictiva separación de Giovanni Medina, la falta de interés en recuperar la tutela de su hijo Emmanuel y ahora hasta se presume su boda con Larry Ramos podría no tener una validez, más allá de lo sentimental.

Y es que el pasado 29 de octubre de 2020, la también llamada "Bombón Asesino" caminó hasta el altar en su ajuar nupcial para unir su vida a Larry Ramos, todo dentro del escándalo, la pandemia y varios juicios por fraude en contra del que se presume es su ahora esposo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Además del presunto historial delictivo de su ahora pareja, Conde se encontraba en medio de un litigio por la custodia de su hijo, al que procreo cuando mantenía una relación con Giovanni Medina, lo que le ha merecido un sin número de críticas.



Una fastuosa boda... ¿Falsa?

Mucho se ha comentado sobre el matrimonio con Larry Ramos, que es falso, que no tiene una validez oficial, que solo fue una ceremonia espiritual, y que solo se unieron para hacer una fiesta mediática, sin embargo, Ninel siempre ha tratado de no dar réplica a todos estos rumores.

Fue durante una entrevista otorgada al programa matutino "HOY", cuando Ninel Conde expresó que el no dar replica a los comentarios de sus seguidores sobre su relación con su hijo y su posible boda falsa, le ha merecido que las personas aseguren que no le duele todo lo que esta viviendo.

A todo esto, Ninel se ha pronunciado y ha dicho que le duele todo por lo que esta pasando, pero asegura que ella no está esperando a aclarar las cosas ante una cámara pero sí lo hace en donde debe de hacerlo que es en el tema legal.

Sobre la nuevas demandas que estaría enfrentando su esposo Larry Ramos no quiso tocar el tema, pues asegura que son cosas privadas por lo que rápidamente cambió el tema y aseguró que todos los días al despertar da gracias por estar viva y trata de vivir de la mejor manera posible y sobre todo sacarle el lado positivo a la vida.



Conde opina sobre su sentir como madre

Durante una entrevista otorgada para el programa "Venga la Alegría", conde explicó: "Estoy todos los días en mi oración a Dios (para) poder ver a mi hijo pronto y abrazarlo. Cada día lo extraño más, lo anhelo más. Pero no gano nada diciéndolo ante la cámara. Donde se tiene que litigar es en la parte legal, en donde me diga mi abogado".

Aclaró por qué parece no importarle el distanciamiento de su hijo Emmanuel: "Sigo trabajando y dedicada a madurar emocionalmente, a tener una salud emocional, la inteligencia emocional es algo en lo que me he enfocado muchísimo, y tal vez eso es lo que hace creer como que no me importa, ni me duele. No, se llama inteligencia emocional, tratar de controlar ese dolor, esa frustración, ese coraje, porque si no, dejas de vivir, te enferma y no logras nada", expresó.