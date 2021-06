Ninel Conde se defiende de las críticas: “a cualquiera le dolería lo que estoy viviendo”

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde decidió defenderse de las críticas luego de que se informara que su hijo no quiso verla en los juzgados y que además había perdido la patria potestad del menor.

Asegurando que se está enfocando en la parte legal para poder convivir con el niño, fruto de su relación con Giovanni Medina, Ninel manifestó sentirse ofendida por las cosas que la gente dice de ella.

“A veces uno no debe engancharse con tanta cosa… ¡imagínate!, he tratado de callar y de no estar dando tanta réplica, aunque a veces eso se presta a situaciones con que ‘¡ay, no le importa!’, no, claro que me importa, hay situaciones en la vida que a cualquier mujer le dolería lo que yo estoy viviendo, a cualquier mamá, pero uno tiene que buscar el lado bueno”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Sin embargo, al escuchar el nombre de Larry Ramos, con quien hasta hace algunos meses presumía un romance, la cantante y actriz comentó:

“Es un tema que no tengo qué exponer porque es algo privado, pero sí te puedo decir que soy una mujer que está tratando de salir adelante, luchando, como muchas mujeres y madres mexicanas […] y nadie somos perfectos, todos somos imperfectos, lo importante es iniciar siempre los días con la mejor actitud”.

Sin desmentir o confirmar que ha finalizado su relación sentimental con el colombiano acusado de fraude en Estados Unidos, es como Ninel intenta seguir adelante sin hablar de su vida amorosa, pero haciendo frente a los señalamientos en su contra.