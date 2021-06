Hijo de Ninel Conde se negó a verla

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde acaba de recibir un duro golpe en su lucha legal por la custodia de su hijo Emmanuel, pues ahora, él se negó a verla frente a las autoridades.

La famosa conocida como “Bombón Asesino” se reuniría con su pequeño de seis años ayer por la tarde que acudió a una evaluación física y psicológica, como parte del proceso legal entre su madre y su padre Giovanni Medina.

Según dijo el ex de la actriz en un encuentro con la prensa, esta vez, el menor comparecerá ante los juzgados para determinar cómo es su relación con su madre, a quien no ha visto desde hace más de un año y tres meses.

Se verificó su estado físico y emocional, entonces gracias a Dios se pudo constatar que mi hijo goza de perfecto estado tanto físico como emocional y ese fue el motivo de la audiencia”, dijo Giovanni.

“Entiendo que las autoridades le preguntaron y le sugirieron, incluso le insistieron un poquito para que viera a su mamá, pero no fue su voluntad”.

“MI HIJO NO ODIA A SU MAMÁ”: GIOVANNI MEDINA

Giovanni explicó que el pequeño Emmanuel no odia a su madre ni le tiene rencores por todo lo ocurrido.

“Mi hijo no tiene esos sentimientos, aquí, yo creo que hay que tener mucho respeto ante las opiniones que tenga quien realmente es el objeto de este juicio, estamos aquí para que él esté bien y lo primero es lo que él diga... es fundamental lo que él diga y yo no creo que nadie se atreva a desacreditar los dichos de mi hijo. Espero que su propia madre no lo haga”.

Finalmente, Giovanni aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a su ex esposa respecto al cuidado del hijo que tienen en común.

“Yo veía muchos focos rojos, su vida es pública y ustedes los podrán ver también. Yo le pedía que la atendiéramos, que pudiéramos darle lo mejor en cuanto a atención para que estuviera bien para ella, para nuestro hijo, para todo y pues no lo conseguí”, agregó el empresario.

