Ninel Conde pierde el juicio contra Giovanni Medina

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cosas no van nada bien para Ninel Conde, pues no sólo por la situación legal de su esposo Larry Ramos, sino porque perdió la demanda en contra de su ex, Giovanni Medina.

La llamada “Bombón Asesino” enfrentó una lucha legal en contra del padre de su hijo, Emmanuel, por violencia doméstica. Sin embargo, por falta de evidencia, el fallo fue a favor del empresario.

De acuerdo al programa “Suelta la Sopa”, las autoridades mexicanas no hallaron pruebas suficientes para comprobar que Giovanni agredió a Ninel. Cabe recordar que se filtraron unas polémicas imágenes de la famosa con golpes en el cuerpo, aunque presuntamente se habría tratado de un montaje.

Hubo una serie de mentiras, una serie de tergiversación. Se tomó al derecho penal como un medio para lograr otros fines. Esto nuevamente nos dice ‘tienen razón, no hay elementos suficientes para vincular a proceso al señor'”, mencionó al programa de espectáculos la abogada de Giovanni Medina, Jenny Hernández.

QUEDA PELEAR POR SU HIJO EMMANUEL

Fue esta mañana que un juez absolvió a Medina por la sentencia de maltrato, cuya decisión es inapelable por lo que no podrá ser vinculado a proceso.

Por ahora, queda pendiente la patria potestad del pequeño Emmanuel, a quien Ninel no ha visto en más de un año y que ha permanecido al cuidado de su padre.

En el Día de las Madres, la actriz compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen a lado de su hijo, a quien no ha podido ver fisícamente, después de que su expareja, Giovanni Medina, comenzara un proceso legal y le prohibiera verlo, debido a que el menor podría ponerse riesgo a lado de la cantante y evitar su contagio por Covid-19.

"#HappyMothersDay (Feliz Día de las Madres) #recuerdos, #tb (regreso al pasado) #foreverlove (amor por siempre), #mothersday (Día de las Madres), #motherlove (Amor de Madre)”.