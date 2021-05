Ninel Conde publicó fotografía a lado de su hijo por este Día de las Madres

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde es una de las artistas más guapar y queridas del medio del espectáculo, pero sin duda también de las más controversiales y justo este 10 de mayo sorprendió a sus seguidores con una fotografía.

La actriz compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen a lado de su hijo, a quien ya tiene más de un año sin poder verlo fisícamente, después de que su expareja, Giovanni Medina, comenzara un proceso legal y le prohibiera verlo, debido a que el menor podría ponerse riesgo a lado de la cantante y evitar su contagio por Covid-19.

Ninel en la fotografía aparece abrazando al menor, pero ambos salen de espaldas y por supuesto aprovechó para escribir un emotivo mensaje en el que recordó tan importante momento.

#HappyMothersDay (Feliz Día de las Madres) #recuerdos, #tb (regreso al pasado) #foreverlove (amor por siempre), #mothersday (Día de las Madres), #motherlove (Amor de Madre)”.

Ante esta publicación los millones de fanáticos de la también cantante hicieron llegar sus felicitaciones y sobre todo buenos deseos para que pronto pueda estar cerca de su hijo.

Por su parte, Giovanni Medina no ha dicho nada sobre el tema, ni siquiera si el menor pudo tener contacto con su mamá por lo menos en su día.

Le llueven críticas

En las últimas semanas por su parte Ninel ha publicado divertidos videos en sus redes sociales donde aparece bailando sensualmente, o posando de manera atractiva.

Ante estos videos ha habido muchos 'haters' que se han tomado el valor de señalar a la actriz, de que se le mira muy despreocupada por su hijo o pareciera que ya no le importara.

Sin embargo Ninel no ha respondido ante estos comentarios, quizá para no verse en vuelta en polémicas y no tomarle mucha importancia.

Con información de TVNotas