Ninel Conde pide que no salgan de su casa por coronavirus; usuarios notan algo raro en su cara

CIUDAD DE MÉXICO.-Ninel Conde envió un emotivo mensaje a las personas para que se queden en su casa para evitar contagios por el coronavirus.

Pero lo que más les llamó la atención a sus seguidores fue el aspecto de su cara, ya que dijeron que tenía demasiado botox.

La usuaria chelypiopio le escribió: “O es el filtro que se te ve la cara como inflamada y los ojos de chinita”.

Por su parte, celia_2612 le señaló: “Que ha cambiado su cara”.

Ninel restó importancia a los mensajes negativos hacia su rostro y se enfocó en pedirle a la gente que se resguarde.

“Hay mucha gente en la calle, poniéndose en riesgo de contagio o de contagiar. El sistema de salud puede colapsar en cualquier momento. De contagiarnos todos al mismo tiempo esto será un desastre”, agregó.

Agregó:

“Necesitamos de su ayuda para difundir qué La gente se quede en casa y bajar la curva de contagio. Aún no hay una vacuna. Pero si no tomamos acciones ahora la cuarentena puede durar más de lo que pensamos mermando la ya de por sí frágil economía del país. Se les pide ayuda a todos ustedes para apoyar en sus redes PEDIR A LA GENTE QUE NO SALGA”.