¿Nicola Porcella FINGIÓ que no tenía dinero para simpatizar con el público? Wendy Guevara lo exhibe

CIUDAD DE MÉXICO.- La Casa de los Famosos México se convirtió en un fenómeno televisivo durante su primera temporada, destacando la conexión especial entre Wendy Guevara y Nicola Porcella , quienes conquistaron al público con sus juegos y bromas, generando incluso rumores de un posible romance.

Nicola Porcella, conocido actor y participante de realities como Guerreros y Reto 4 Elementos, experimentó un notable aumento en su fama tras su participación en el programa. Esto le abrió nuevas y emocionantes oportunidades en el ámbito artístico.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, Nicola compartió su deseo de ganar el gran premio de 4 millones de pesos en efectivo , sugiriendo que su situación económica no era la más favorable.

Sin embargo, en redes sociales, algunos usuarios que no simpatizaron con Porcella revelaron información que contradecía esta versión. Aseguraron que el actor peruano poseía lujosos automóviles y gastaba considerables sumas de dinero en fiestas.

En una reunión con Wendy Guevara y Poncho de Nigris, Guevara sorprendió al público al revelar que al visitar la casa de Porcella, la cual afirmó que es un departamento de 60 mil pesos mensuales , descubrió que el actor contaba con dos Lamborghinis.

«Es que a mí se me hizo raro porque él decía que no tenía dinero. Y tú deberías ir a su casa, ¿me llevaste cuándo? Es un departamento de 60 mil pesos al mes, y él decía que no tenía ahorros, no tenía nada. Y tiene dos [Lamborghini]. ¡No entiendo! Él es el que tiene más dinero que todos», dijo Wendy.