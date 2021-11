Nicki Nicole: señala a Maradona por su pasado y la acusan de hipócrita por ser fan de Drake

ESPAÑA.- La joven Nicki Nicole supo desde sus 16 años que el hip hiop era su vocación. Con más candidez que ambición, la cantante subió una de sus canciones a su canal de YouTube y ahí empezó la que ha sido una carrera que solo va en ascenso. Nicki se ha presentado en el programa de Jimmy Fallon, ha actuado para Messi, ha sido invitada de Ibai Llanos y ha colaborado con Christina Aguilera.

Ahora que se encuentra en España, Nicole ofreció una entrevista para El País, donde habló de su éxito, su propósito como artista y algunos detalles de sus canciones. La joven reveló que su interés en el rap empezó cuando se unió a un taller de hip hop en la escuela y se interesó tanto en la historia del género que quiso hacer su contribución, así nació Wapo Traketero.

La joven explicó qué es un traketero y habló un poco de algunas tendencias del rap: "Es como un dealer de drogas. La idea era hablar de un novio mío que era medio delincuente. Yo en ese momento estaba mucho en ese tipo de rap de maleantes", comentó. Después le preguntaron si esto era real y dijo: "No, para nada. Éramos unos niñatos. El rap tiene eso como de agrandarse un poquito".

En seguida fue cuestionada sobre contexto económico en el que vivía en ese momento y si esto también era una “pose” para sus canciones. “A lo que voy es que yo no salía con un dealer [risas] Eso lo quiero aclarar. También que aunque yo venía de un contexto muy humilde, nunca sentí que me faltara nada”, contestó.

Su postura ante la violencia de género

Nicki hizo una colaboración con la banda No te va a gustar, titulada "Venganza", donde se aborda el tema de la violencia de género. Sobre esto le preguntaron a Nicole qué tipo de violencia ha vivido ante lo que dijo que ella no ha pasado por abuso sexual o violaciones, pero que no le son ajenos los malos tratos en relación con su género.

"Es muy fácil hablar desde afuera y sobre todo para los hombres, que no viven lo que nosotras vivimos. Es muy fácil decir: 'Son unas exageradas, están locas, habrán hecho algo'. Me hizo ilusión hacer esa canción aunque me da mucha tristeza que cada línea sea real", comentó.

Polémica por Maradona

Después, la joven cantante fue cuestionada sobre su opinión respecto a la polémica de Maradona, a quien señalaron como un abusador luego de su muerte, lo que entró en conflicto con la imagen que se tiene de él como jugador prodigioso.

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no".

Aprovecho lo de Nicki Nicole hablando de Maradona para sacar esto: pic.twitter.com/kfY8ncZ1MA — Isaac (@FranDePaulATM) November 12, 2021

Y es esta breve respuesta la que no pasó desapercibida por los usuarios de redes sociales quienes están criticando a Nicki por expresarse así cuando se ha declarado fan de Drake, quien se sabe tiene denuncias de violencia y abuso hacia sus exparejas.

"Tu escucharias a un artista maltratador? Yo NO" eso dice Nicki Nicole, haciendo referencia a Maradona.. pero ella escucha a Drake y dijo que le gustaria colaborar con el. Bastante hipocrita resulta eso. pic.twitter.com/lVymB7fEkn — The Box (@eveer_post) November 12, 2021

Las opiniones se dividen entre quienes llaman "hipócrita" a la joven cantante, quienes son en su mayoría fanáticos del futbol; y aquellos que no ven sentido en realizar un linchamiento en redes hacia la intérprete por el comentario que hizo de alguien que ni siquiera le interesa, según sus propias palabras.