Nicki Nicole junto al puertorriqueño Mora lanza el sencillo "Toa La Vida"

San Juan,- "Esta canción con Mora surgió de la nada. Sentimos una gran admiración mutua por el trabajo del otro, entonces cuando estaba en Miami nos escribimos para juntarnos. Cuando nos reunimos en el estudio tuvimos una vibra instantánea y la canción fluyó muy natural", destaca Nicki Nicole en un comunicado divulgado por la discográfica Sony Music.

"El trajo su estilo, yo traje el mío, y la canción salió fenomenal", destacó la cantante argentina.



El video oficial de "Toa La Vida" está dirigido por Daniel Eguren y fue filmado en un almacén abandonado de la ciudad estadounidense de Miami.



Para destacar el mensaje y la letra de la canción, el video tiene una estética sobria y minimalista, enfocada en la interacción entre los dos intérpretes.

"Toa La Vida" viene luego del sencillo anterior de Nicki "Me Has Dejado", junto al rapero español Delaossa.



El video intercala escenas de los dos talentos con sus amigos, al igual que imágenes de Nicki Nicole atrapada en un automóvil hundiéndose y Delaossa entre ruinas.



En abril, Nicki Nicole presentó "No Toque Mi Naik" en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", convirtiéndose en la primera artista argentina en actuar en este programa nocturno.



Nicki Nicole fue nombrada Revelación del Año-Femenina en el Premio Lo Nuestro 2021 y fue nominada al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista en 2020.

El éxito "Ella No Es Tuya Remix" de Rochy RD x Nicki Nicole x Myke Towers forma parte del "Summer 2021 Playlist" del presidente Obama.



Esta canción cuenta ya con más de 500 millones de descargas en total.



La artista, de 21 años, está aportando sus influencias a la escena urbana en Argentina y ha sido aclamada por retar a los estereotipos de género.



La cantante ha sido reconocida en publicaciones como VOGUE y The Guardian, la cual la denominó como "la estrella que desafía la cultura machista del rap argentino".