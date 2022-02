"Ni la conozco": Andrés García reacciona a la demanda de Anabel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tan solo un par de días que Anabel Hernández dio a conocer que procedió legamente contra Andrés García por haberla insultado y amenazado a través de un video que subió a su cuenta de Youtube.

Y aunque pareciera que su polémica se resolvería a través de la demanda y de manera profesional, ahora el actor reaccionó ante esta noticia y negó los cargos por amenazas, incluso expresó que no conoce a la también escritora mexicana conocida por su labor en la investigación del narcotráfico.

Por su parte, Hernández mencionó que demandó penalmente a Andrés García debido al clip que subió a la plataforma, en el cual arremetió contra la investigadora y su libro "Emma y las otras señoras del narco", bajo el argumento de que lo acusó de ser socio de líderes del narco.

Un día después de presentar la demanda, el histrión aseguró que no conoce a Anabel y negó amenazarla en dicho video: “Me parecería una incongruencia que la Fiscalía de la República le de oído o le haga caso a una señora que no conozco, que nunca he visto, que ha escrito cosas en contra mía, que son en contra de mi carrera de 60 años", mencionó.

García también comentó que el documento legal se trata únicamente de una manera de darse a conocer, es decir una táctica de publicidad para su libro. Incluso, el productor dominicano mencionó que, posiblemente, presentaría una contrademanda por utilizar su nombre sin su permiso y con intención de llamar la atención.

Las cosas con cómo son. Ellos quieren enredarlo, quieren hacerse publicidad a mi costa, que eso ya es otra cosa. Ahí ya sí creo que puedo hablar con mi abogado, puedo yo poner una demanda contra las revistas o las publicaciones que ella haga, porque lo que está haciendo es muy obvio, queriendo usar la carrera de un señor de 70 años de ser primera figura”, dijo.

Por último, Andrés García expresó en el programa de "De Primera Mano" que no piensa responder a cualquier forma legal de Anabel Hernández, ya que asegura que todo se trata de una estrategia publicitaria y cree que si lo acepta la ayudaría a obtener más atención.