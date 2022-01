Andrés García se retracta de demandar a Anabel Hernández: no había leído su libro

MÉXICO.- Andrés García se echó para atrás en su decisión de demandar a la periodista Anabel Hernández, quien lo mencionó en su libro y lo vinculó con líderes del narcotráfico. Sin embargo, parece que la información que el actor tenía era imprecisa, por lo que tuvo que retractarse.

En un principio, el actor entendió que en el libro se decía que había recibido dinero por parte del crimen organizado; sin embargo, aceptó que no había leído el texto, por lo que solo conocía información aislada:

"En realidad no lo leí. Me enseñaron unas líneas extrañas y luego ella dio una explicación en un programa de televisión; no había dicho nada del dinero de los narcos... y enseñó según ella el libro donde ella hablaba de que yo tenia amigos que eran capos, lo cual es cierto. Han sido amigos míos desde hace 40 años algunos...", explicó en una entrevista telefónica para De Primera Mano.