Andrés García necesita transfusión de sangre tras padecimiento

Ciudad de México.- El actor Andrés García confesó que tiene problemas de salud debido a los excesos que tuvo a lo largo de sus 80 años de vida.

En una entrevista que mantuvo con el programa Hoy desde su casa en Acapulco, Andrés aseveró que necesita una transfusión de sangre para amainar sus dolencias.

Tiene una condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco...Se atravesó el fin de año, la pandemia, y Andrés es un tipo de sangre raro, difícil de conseguir, entonces ya estamos esperando”.

Detalló Margarita Portillo, esposa del actor desde hace 22 años.

¿Qué tipo de sangre es Andrés García?

Por su parte, el galán de los 80s agregó: “Mi sangre es O negativo. Yo puedo dar a quien sea y le sirve mi sangre, le sirve a quien sea, pero a mí solamente el que tenga O negativo”.

Por si esto fuera poco, Andrés García también manifestó que se encuentra recuperándose de una operación de espalda a la que se sometió hace aproximadamente cinco años.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, agregó.

La herencia de Andrés

Ante este escenario, es que el nacido en República Dominicana reveló que ya tiene en orden su herencia, tema que lo tuvo en el ojo público luego de que Roberto Palazuelos reveló que era el albacea de algunas de sus propiedades.

“Todo va a quedar en su lugar, al que le pertenezca algo, lo va a tener antes de que yo me vaya, para que no haya problema cuando yo me vaya, entonces se están poniendo a nombre de las personas adecuadas, distintas propiedades”, dijo tajantemente el artista.