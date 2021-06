Neto Bernal confesó que se enamoró de su mejor amiga

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante de música vernácula, Neto Bernal, confesó que en su adolescencia se enamoró de su mejor amiga, pero nunca fueron novios.

En la emisión del viernes pasado, Neto Bernal estuvo como invitado en el programa “Sale el Sol”, de Imagen Televisión, donde compartió con los conductores del matutino y se confesó como nunca.

En la sección “Trapitos al Sol”, el intérprete juvenil reveló algunas situaciones que ha experimentado a lo largo de sus 23 años de vida, como que se ha burlado de una persona que sufrió una caída o que alguna vez le tuvo miedo a la oscuridad.

Lo que llamó más la atención fue cuando Carlos Arenas preguntó si alguna vez alguien de los presentes se hacía enamorado de su mejor amigo, por lo que de inmediato el cantante fue el primero en decir que él sí.

Yo sí, yo sí. Tuve una amiga, ahí en la secundaria. Como a los 14, yo creo, me gustaba. No pasó a mayores, pero sí me gustaba”, dijo.