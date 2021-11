Netflix le hace oferta millonaria a Adele para producción de documental

Ciudad de México.- La plataforma de Netflix le ha ofrecido a Adele varios millones de libras para la producción de un documental,

El regreso de la cantante ha provocado gran impacto en diversos ámbitos del medio artístico, pues además ocupa los primeros lugares en distintas listas de éxitos musicales.

De acuerdo con el medio The Sun, la plataforma de streaming ha hecho el ofrecimiento de este proyecto a la intérprete de “Rolling in the Deep”.

El regreso de Adele a la música

Lo que se podría ver en dicho reportaje sería el regreso de Adele a la música, por lo que exhibirían imágenes de sus próximos conciertos en el festival BST Hyde Park en Londres, cuyos boletos se agotaron a pesar de que el evento se realizará a mediados del siguiente año.

Asimismo, el diario aseguró que una fuente anónima confesó que Adele tendría toda la libertad creativa y el control absoluto del filme de aceptar la propuesta; además de que la cantautora lo tomaría como una forma de tener cercanía con sus seguidores al no poder realizar una gira mundial por la pandemia de coronavirus.

Si se logra esta idea, Adele se sumaría a la lista de artistas como Taylor Swift, Beyoncé y Shawn Mendes, que también han realizado este tipo de documentales musicales.

Lanzamiento del nuevo disco de Adele

Fue el pasado 19 de noviembre cuando ‘30’, cuarto disco de Adele fue lanzado al mercado, y una semana después ha logrado encabezar las listas de álbumes y de singles más vendidos en el Reino Unido y Estados Unidos.

Asimismo, la artista de 33 años ocupó el primer puesto de la lista de sencillos por sexta semana consecutiva con “Easy On Me”, rompiendo su propio récord establecido con el tema “Someone Like You”, que estuvo únicamente cinco semanas.