MÉXICO.- Luego de que el pasado domingo, Will Smith le propinara una bofetada a Chris Rock en la entrega de los Óscar, Netflix habría cancelado la filmación de Fast and Loose, cinta que estaría protagonizada por el actor. Así lo reportó este sábado el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Según el portal de este medio, la plataforma canceló el proyecto debido a que estaba compitiendo con Universal para darle al director David Leitch su siguiente cinta a dirigir, la cual sería Fast and Losse. Sin embargo, el cineasta se quedó con Fall Guy, la cinta protagonizada por Ryan Gosling y financiada por Universal.

Asimismo, según las fuentes, Netflix hizo un llamado urgente para que otro director se hiciera cargo de un proyecto con la estrella que recientemente ganó el premio a mejor actor en los Óscar. Sin embargo, poco después del ataque de Smith a Chris Rock en pleno escenario de la premiación, Netflix movió silenciosamente el proyecto a un segundo plano.

Fast and Loose narraba la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria luego de un ataque. Luego de despertar misteriosamente en Tijuana, el personaje se ve en la necesidad de descubrir su pasado. A partir de distintas pistas, se entera de que ha liderado una doble identidad como un capo rico y un agente de la CIA arruinado.

#Imperdible Netflix cancela película de Will Smith 'Fast and Loose' tras ataque a Chris Rock, revela THRhttps://t.co/SIPWyYZt7c pic.twitter.com/dki0JqcJSL — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 3, 2022

"Parece que Netflix desconfiaba comprensiblemente de seguir adelante. No está claro si intentará hacer el proyecto con otra estrella y director", concluyó el sitio de noticias.