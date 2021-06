Netas Divinas: Una de las conductoras dio positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fans del popular programa Netas Divinas mostraron su angustia en redes sociales luego de que se revelara que una de las conductoras dio positivo a Covid-19.

El periodista Alex Kaffie, quien suele publicar exclusivas y adelantos de lo que sucederá en el mundo de la farándula, fue quien compartió la noticia.

Por medio de Twitter dio a conocer que las grabaciones del programa de Unicable tuvieron que ser suspendidas después de que se confirmara el contagio de una de las anfitrionas.

Las grabaciones de ‘Netas Divinas’ han sido suspendidas debido a que una de sus conductoras está contagiada de Covid-19”, escribió Kaffie.

Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magun son las famosas que actualmente conducen el programa “Netas Divinas”.

SOLO DOS SE CONTAGIARON ANTERIORMENTE

Alex Kaffie no reveló el nombre de la conductora contagiada, pero los internautas comenzaron a sacar sus conclusiones, recordando que dos de las anfitrionas ya habían dado positivo a Covid en el pasado.

El pasado octubre, Consuelo Duval dio positivo a Covid-19, poco antes de formar parte de la nueva temporada de “¿Quién es la máscara?”.

“Lo llegué a pensar y dije ‘qué bonita vida tuve’ (…) Se me alojó en el cerebro, entonces en las noches tenía como luces estrobóticas cuando cerraba y abría los ojos. Lo único que me acuerdo es que una de las noches me abracé a mí y dije ‘vamos a salir de esta’. Hasta me dan ganas de llorar”, mencionó Consuelo Duval en una entrevista con el programa “Sale el Sol”.

Daniela Magun también se contagió en octubre del año pasado, junto con toda su familia.

“Siete meses de temer al gran enemigo, (todos se burlaban de mi y mis cuidados radicales), aun así, encontró su camino a nuestro hogar. Cómo o quién nos contagió, hoy es lo de menos, lo que si es realmente importante, es cuidarnos y seguir las indicaciones de protección; este virus es REAL, afecta a muchísimos sin discriminar y no todos corren con la misma fortuna que nosotros; a todos ellos y sus familias, los acompaño a la distancia con mi apoyo y cariño”, publicó.